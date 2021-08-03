Украина С 5 августа изменяются правила пересечения границы и КПВВ – Госпогранслужба Украины

2021-08-03 21:00

 

С 5 августа изменяются связанные с карантином правила пересечения границы Украины и контрольных пунктов въезда-выезда. Об этом 3 августа в Facebook сообщила Госпогранслужба Украины.

И граждане Украины, и иностранцы, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину, должны будут отправиться на самоизоляцию. Ее срок составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения границы.

Как подчеркнули в ведомстве, эта норма не касается лиц, которые прибыли из России или Индии и находились на территории этих стран более семи дней в течение последних 14 дней. Для них срок самоизоляции – 14 дней.

При этом самоизоляция не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения государственной границы. На граждан, прибывших из России или Индии, эта норма не распространяется.

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