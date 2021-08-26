Украина фото В составе украинской армии появилась первая женщина - бригадный генерал

2021-08-26 10:22

Очередное воинское звание высшего офицерского состава - бригадный генерал было присвоено командующему Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Татьяне Остащенко. 

"Присвоить военное звание бригадного генерала медицинской службы полковнику медицинской службы Остащенко Татьяне Николаевне - командующему Медицинских сил Вооруженных Сил Украины", - цитирует приказ пресс-служба Министерства обороны.

Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что почти четверть общей численности Вооруженных Сил сейчас - женщины, и их роль в развитии войска растет. Равный доступ к должностям и воинским званиям предусматривает одинаковый уровень ответственности при исполнении обязанностей военной службы, подчеркнул министр.

Напомним, 30 июля министр обороны Украины подписал приказ о назначении Татьяны Остащенко на пост командующего Медицинских сил. В армии Остащенко прошла путь от начальника аптеки в воинской части до главного инспектора Главной инспекции Минобороны.

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