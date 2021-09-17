Детали Российские СМИ: Путин предлагал Медведчуку скидку на газ для Украины, но Зеленский от нее отказался

2021-09-17 13:12

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от скидки на газ в 25%, которую, благодаря председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, была готова предоставить Россия. В итоге газ бы для украинцев стоил 175 долларов за тысячу кубометров, сообщает телеканал "Россия 24".

Журналисты напоминают, что Беларусь, благодаря своей скидке, покупает у России газ по цене 128 долларов за тысячу кубометров.

"Украине, в начале года, Путин через Медведчука тоже предлагал скидку 25%. Газ бы стоил 175 долларов за 1000 кубометров. Зеленский решил отказаться", - сообщает телеканал.

Напомним, цена на газ в Европе превысила 900 долларов за тысячу кубометров. Ближайший (октябрьский) фьючерс на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем торговался по 75,565 евро за МВт.ч, или 923 долларов за тысячу кубометров.

При этом российский концерн "Газпром" в сентябре закачал в свои подземные хранилища на 25% больше газа, чем все страны Европы вместе взятые. В частности, суточные объемы закачки газа "Газпромом" с 1 по 15 сентября составляли в среднем по 325 млн куб. м. Это почти четверть текущей добычи концерна (из расчета 1,367 млрд куб. м в сутки).

Вместе с тем, Европа, по состоянию на 13 сентября, заполняла свои ПХГ в среднем на 253 млн куб. м в сутки. (данные нетто, за вычетом отбора, до вычета - 288 млн куб. м).

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