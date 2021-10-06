Детали Жарких: Удовлетворяя мелкие амбиции, Зеленский собирается запустить перевыборы и не допустить к ним Медведчука

2021-10-06 12:40

Оригинал - на странице Дениса Жарких в Facebook

Инсайд. Тут мне под большим секретом сказали "люди, близкие к императору", что Зеленский не просто снимает Разумкова, а отдаст Стефанчуку не только пост спикера, но и пост президента, а сам пойдет на внеочередные парламентские президентские выборы. Иными словами, Зеленский запустит кризис власти своими руками.

Если это так, то Зеленского ведут на убой, как вели всех президентов Украины. В перезапуск власти играли Ющенко, Янукович. Но власть не айфон, не компьютер, после перезапуска будет то же самое. Разберем это все по частям.

Перевыборы ничего не дадут ни Украине, ни Зеленскому.

Зеленскому перевыборы не дадут ровно ничего. В это играл Ющенко - ничего не получил. И не мог получить - изменить электоральный состав страны выборы не в состоянии. Ющенко хотел избавиться от Партии регионов и Януковича - не вышло. Зеленский явно хочет избавиться от Медведчука и Порошенко. Сегодня Медведчук, благодаря усилиям Зеленского, скорее всего, будет не допущен до выборов. Победа? Так его электоральное ядро никуда не делось. Посмотрите любых социологов, действия Зеленского это ядро только укрепили, сделав для этого ядра Виктора Владимировича героем и рыцарем без страха и упрека. От Медведчука удалось отогнать колеблющийся электорат, но он при первом же шухере, а перезагрузка власти такой шухер и есть, вернется обратно. А вот ядро Медведчука относится уже к Зеленскому с неприкрытой ненавистью, хотя ранее это была отстраненная лояльность.

С Порошенко еще хуже. Зеленский взял его риторику на 100%. Но это не Порошенко растворили в Зеленском, а Зеленского в Порошенко. Отряд легко не заметит перемены бойца. А бойца кураторам пора менять, поскольку он свои функции выполнил, и сейчас лобби кураторов и толкает Зе к политическому самоубийству. Если команда ОПЗЖ может надеяться на выборы, что я бы никак не советовал, то Порошенко спасет переворот латиноамериканского или африканского образца. Играть в выборы с командой Зеленского Порошенко, в отличие от Медведчука, не имеет смысла. Это Медведчуку есть о чем поспорить с Зеленским, а Порошенко подобные глупости не нужны. Зеленский своей политикой полностью признал правоту стратегии Порошенко, а, значит, стратегически уже проиграл. Говорить Порошенко с Зеленским не о чем. Приговор был оправдательным, более того, это не приговор, а наградной лист.

Выборы можно сорвать

Предположим, что в перевыборах ни Медведчук, ни Порошенко не будут допущены до выборов. Что это поменяет? Во-первых, вообще не обязательно, что выборы не будут сорваны. Порошенко выгоднее всего их сорвать, вопрос, как это лучше сделать. Майдан 2004 года - это тоже срыв выборов, но это догма, любой майдан сегодня без крови невозможен (привет Авакову). Порошенко и его электорату выгодно не признать результаты выборов, если они ему не понравятся. Любой перезапуск власти от Зеленского электорат Порошенко рассматривает как передачу власти сывочолому гетману. У этого электората полно оружия, а кто будет защищать Зеленского, кому он нужен? Так что Порошенко не обязательно в выборах даже участвовать, Зеленский сдал ему Украину идеологически.

Во-вторых, игра на Разумкова не заберет ядерный электорат Медведчука, он может повергнуть Мураева или Бойко, поскольку их электорат более "мягкий", переходящий. Но если, например, Медведчук поддержит Бойко, а он уже так поступал, то проект Разумков накроется медным тазом. Для успеха Разумкова нужен развал ОПЗЖ и ссора Медведчука и Бойко. Это стимулирует ОП, но пока успеха не достигли. Но допустим, Зеленскому удастся раздробить электорат Юго-Востока. Он тогда раздробит свой собственный электорат, который помог ему в 2019 году. И подставит тыл Порошенко. Дальше читай абзац выше.

В-третьих, весь этот сценарий не учитывает игру России, Беларуси, Венгрии и Польши. Украинский политический кризис уже был использован Россией для аннексии Крыма. Зеленский, запуская кризис для перезагрузки, и тут подставляет тыл для игры соседей. И тут опять может сыграть карта Медведчука и явно против Зеленского. Короче, куда ни кинь, всюду клин.

Команда Зеленского не знает, что делать

Вопрос может быть в том, что эта информация ложная, но, скорее всего, это один из вариантов сценария, которые рассматривает команда Зеленского. Очень хорошо видно, что она, эта команда, недалекая, неспособная просчитывать на несколько шагов вперед. У Медведчука и Порошенко считают лучше. Зато хорошо видно, что Зеленским манипулируют, натравливая его то на одного персонажа, то на другого. Зеленского с самого начала натравили на Медведчука, казалось бы - нашли крайнего, на которого можно все списать. Ан нет - атака на Медведчука загнала Зеленского в идеологическое поле Порошенко. Зеленский начал терять на Юго-востоке. Игра с Разумковым - казалось бы, наказать этого пацана, он же ничего особенного собой не представляет. Но это удар по парламентаризму, выход из общих сложившихся правил. Тогда политические противники (не только в Украине, а вообще) могут его просто взять за жо... и особо не заморачиваться (кто читал статью Путина, понимает, о чем я). Удовлетворяя свои мелкие амбиции, Зеленский не понимает, куда идет сам и куда ведет страну. Потому выборы Украину не спасут, да и возможность их становится все призрачней. Выборы - это правила передачи власти. Какие правила могут быть сегодня в Украине?

Денис Жарких, психолог, писатель, публицист

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