Украина Нехватка газа и веерные отключения электричества: украинцев предупредили о "красных" линиях отопительного сезона

2021-10-23 13:00

 

Из-за недостатка угля в предстоящем отопительном сезоне возможны веерные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ВВС.

В Минэнерго уверяют, что вопросы добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии для населения не стоят на повестке дня.

Однако, как утверждают журналисты, веерные отключения электричества возможны без желания Кабинета министров, и этому могут поспособствовать нехватка угля и невозможность подключать ТЭС на пиках потребления.

"Происходит какая-то авария, отключается блок на тысячу мегаватт, срабатывает система защиты. Это может быть из-за отказа оборудования даже не в реакторном секторе, а, например, с трансформатором что-то произошло. В нашей энергосистеме нет таких резервов, чтобы быстро поднять и заменить выпадение этого блока", - предупреждает эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная.

Другой специалист Елена Павленко назвала еще одну "красную линию" во время предстоящего отопительного сезона. "Нафтогаз" и Кабмин уверяют, что текущих запасов газа хватит на зиму, но из-за аномальных морозов топлива может быстро закончиться.

"Кроме того, что украинская "атомка" может "захлебнуться", а тепловая энергетика не сможет "подставить плечо", угроза "веерных" отключений может заставить правительство искать баланс за пределами Украины и восстановить импорт электроэнергии из Беларуси или России", - добавила Павленко в общении с журналистами.

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