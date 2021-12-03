Украина КАРТА Из-за мокрого снегопада обесточены 90 населенных пунктов, сегодня стихия нанесет новый удар

2021-12-03 11:47

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 90 населенных пунктов в двух западных областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям страны.

"Из-за осложнения погодных условий (мокрый снег) после срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены 90 населенных пунктов в двух областях", - говорится в сообщении.

Так, без электричества остались жители 86 населенных пунктов Львовской области и четырех Закарпатской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По прогнозу синоптиков, на западе и севере страны в течение дня ожидаются дожди и снег.