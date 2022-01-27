Украина ТРАГЕДИЯ В Днепре солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев из автомата, много погибших

2022-01-27 09:21

В Днепре солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев из автомата. Погибли по меньшей мере четыре человека, один ранен. Происшествие случилось на территории Южного машиностроительного завода.

Как сообщает Информатор, ЧП произошло около четырех часов утра. 20-летний военнослужащий взял в оружейной автомат АК-47 и патроны и начал стрелять по другим солдатам. В караульном помещении находилось около 22 военнослужащих.

Двоим удалось выбежать на улицу и вызвать полицию и скорую помощь.

В городе введен план Сирена. Стрелка ищут. Он одет в камуфляжную форму. У него может быть оружие. Территория предприятия оцеплена. Работников не пропускают.