График и платные предметы. Регистрация на ВНО-2022 стартовала: что нужно знать

2022-02-05 14:30

Во вторник, 1 февраля, стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) 2022 года. В этом году в регистрации на ВНО появились новшества, например платные дополнительные предметы.

Что нужно знать о регистрации на ВНО:

Сроки регистрации на основную сессию: до 9 марта 2022 года.

Сроки регистрации на ГИА в форме ВНО: до 1 марта 2022 года.

График проведения ВНО:

физика - 23 мая ;

; химия - 26 мая ;

; украинский язык, украинский язык и литература - 31 мая ;

; математика, математика - 3 июня ;

; испанский язык, немецкий язык, французский язык - 6 июня ;

; английский язык - 7 июня ;

; история Украины - 10 июня ;

; география - 14 июня ;

; биология - 17 июня .

. Платные предметы

ПЛАТНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Абитуриенты отныне имеют право на бесплатную сдачу не более 5 тестов в рамках ВНО. А вот за дополнительные предметы придется доплатить.

Сколько нужно доплатить за предмет:

Иностранный язык - 789 гривен за один предмет;

за один предмет; История Украины, география, физика, химия или биология - 354 гривны за один предмет.

КАК ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ НА ВНО

Зарегистрироваться на сессию ВНО можно на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Перечень документов для регистрации:

оформленная регистрационная карточка, бланк которой формируется с использованием специального сервиса на сайте УЦОКО;

заверенная собственноручно копия паспорта гражданина Украины;

заверенная собственноручно копия документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

при необходимости - копия документа об изменении имени/фамилии, копия нотариально заверенного перевода документов.

При необходимости прохождения ВНО в особых условиях нужно также предоставить медицинское заключение.

Подробнее с процессом регистрации на ВНО можно ознакомиться в видео УЦОКО: