Украина В Борисполе пьяный лихач разбил пять припаркованных автомобилей

2022-02-10 14:47

В Борисполе нетрезвый водитель автомобиля Mazda совершил наезд на пять припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Прибывшие на место ДТП патрульные установили, что водитель автомобиля Mazda совершил наезд на припаркованные автомобили Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai и ВАЗ. Пострадавших нет.

Во время общения с водителем Mazda полицейские заметили явные признаки алкогольного опьянения, но от осмотра на опьянение водитель отказался. Водитель кричал, нецензурно выражался, не реагировал на замечания.

Правонарушителя доставили в отделение полиции, где составили пять административных материалов. Водитель отстранен от управления автомобилем.