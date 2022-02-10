Коронавирус Омикрон начал заражать животных: в чем главная опасность

2022-02-10 21:40

Новый штамм Омикрон поражает не только людей. Вирус обнаружили у животных. Как это может отразиться на людях, разбирались ученые.

Научные сотрудники университета в Пенсильвании обнаружили, что у диких белохвостых оленей из Нью-Йорка есть антитела к штамму, передает Reuters.

После того, как ученые взяли анализы для исследования у 131 оленя, у 19 из них были обнаружены антитела к коронавирусу, а некоторые из них были заражены штаммом Омикрон.

«Циркуляция вируса среди популяции животных всегда повышает вероятность его возвращения к людям. Что более важно — она предоставляет вирусу больше возможностей развития в новые штаммы. Когда вирус заново мутирует, то нынешняя вакцина может не помочь, и придется разрабатывать новую вакцину», — прокомментировал ветеринарный микробиолог университета Суреш Кучипуди.

Ученые опасаются, что вирус может мутировать и обратно попасть к людям. Вот только после мутации придется разрабатывать новые лекарства, так как имеющиеся вакцины будут беспомощны перед вирусом.

Но пока нет официальных доказательств того, что животные передают вирус людям. Ученые продолжают свои исследования.

При этом ученые сравнили статистику госпитализаций среди вакцинированных и невакцинированных пациентов с COVID-штаммом "Омикрон". Выяснилось, что те люди, которым от 50 до 64 лет, попадали в больницы чаще в 46 раз, чем те, кто вакцинироваться от коронавируса три раза. А среди непривитых людей возрастом 65 лет и старше госпитализаций было больше 52 раза.

Исследователи говорят, что 98% защиты от госпитализации с «Омикроном» обеспечивает полная вакцинация в сочетании с бустерной дозы препарата от коронавируса. В связи с этим учёные призвали всех людей не игнорировать вакцинацию.

Ранее учёные из Японии провели исследование, целью которого было выяснить, как долго способен сохранять свою жизнеспособность на разных поверхностях штамм коронавируса "Омикрон".