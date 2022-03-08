ВОЙНА В Украине Сын и внук Софии Ротару задержаны при попытке бежать в Молдову на лодке

2022-03-08 11:02

На границе была задержана группа из девяти мужчин, пытавшихся бежать в Молдову на лодке и незаконно пересечь госграницу Украины.

Их остановили на участке украино-молдавской границы в Могилеве-Подольском.

Среди группы были родственники Софии Ротару – ее сын Руслан Евдокименко и внук Анатолий.

Об этом свидетельствует видео, которым поделился Telegram-канал "Культурная прачечная".

У мужчин был проводник из местных жителей. Среди задержанных – 8 граждан Украины призывного возраста и гражданин Молдовы. Мужчины пытались на лодке переправиться в соседнюю страну. Их всех задержали пограничники.