На границе была задержана группа из девяти мужчин, пытавшихся бежать в Молдову на лодке и незаконно пересечь госграницу Украины.
Их остановили на участке украино-молдавской границы в Могилеве-Подольском.
Среди группы были родственники Софии Ротару – ее сын Руслан Евдокименко и внук Анатолий.
У мужчин был проводник из местных жителей. Среди задержанных – 8 граждан Украины призывного возраста и гражданин Молдовы. Мужчины пытались на лодке переправиться в соседнюю страну. Их всех задержали пограничники.