ВОЙНА В Украине видео В Мариуполе российский оккупант выстрелил в лицо 11-летней девочке

2022-03-29 13:33

В Мариуполе российский оккупант выстрелил в лицо 11-летней девочке, когда та с семьей пыталась выбраться из многострадального города.

Историю маленькой украинки рассказали на CNN. Корреспондент, который побывал в больнице, рассказал о том, что мариупольчанка попала под обстрел, когда со своей семьей пыталась покинуть блокадный Мариуполь.

Около Васильевки россияне без предупреждения открыли огонь по гражданским, после чего остановили машину, заставили всех выйти и начали угрожать. Но, заметив раненую девочку, разрешили отвезти ее в больницу в Запорожской области.

Пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка. Сейчас девочка находится в больнице, она едва может ходить и очень тихо разговаривает, но ее состояние улучшается.