ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК Раскрыты данные всех подразделений рф, которые были в Буче, Гостомеле, Ирпене, Иванкове, Бородянке

2022-04-04 10:04

Украинские спецслужбы определили расположение российских подразделений для фиксации и документирования военных преступлений.

Алексей Арестович также опубликовал список частей и подразделений ВС РФ, совершивших военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене.

Тем временем объявившая войну путлеру и его редиму хакерская группировка Anonymous слила личные данные 120 тыс. военных-оккупантов, участвующих в военной агрессии против Украины.

Об этом хакеры сообщили в Twitter.

"Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны быть подвергнуты трибуналу за военные преступления".