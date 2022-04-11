Переговоры с Россией о мире: на Банковой объяснили, от чего они зависят

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, от чего именно будет зависеть проведение мирных переговоров с Россией.
Об этом сообщила пресс-служба ОП.
По словам Подоляка, переговоры будут зависеть от ситуации на фронтах российско-украинской войны. Он отметил, что оккупанты сейчас концентрируются на восточном направлении – Харьковском, Донецком и Луганском. Это делается с целью доказать миру, что Россия все же умеет воевать.
"Потому что сегодня, на 47-м дне войны, российская армия доказала миру, что воевать она не умеет – она умеет только резать", - заявил Подоляк. В то же время, украинская армия готова оказать сопротивление оккупантам.
Как отметил советник Андрея Ермака, сейчас все зависит от того, кто будет иметь успехи на поле боя - Украина или Россия. Только после того, как украинские войска одолеют оккупантов, позиции нашей страны в переговорном процессе будут существенно усилены.
Ранее Михаил Подоляк рассказал, что встреча президентов Украины и России наиболее вероятно состоится после столкновения на Донбассе, во время которого страна-агрессор попытается одержать хотя бы ситуативную победу.