ВОЙНА В Украине ГРАФИК С 12 апреля Укрзализныця восстанавливает пригородное движение поездов на Юго-Западной железной дороге

2022-04-12 08:25

Укрзализныця восстанавливает пригородное движение поездов на Юго-Западной железной дороге. Электрички начнут ходить с 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Так, пригородные поезда будут курсировать ежедневно по направлениям:

  • Терещенская – Шостка (отправление в 15:07, прибытие 15:30, обратно – отправление в 15:50, прибытие в 16:15).
  • Конотоп – Шостка (отправление в 6:40, прибытие в 8:38, обратно отправление в 8:58, прибытие в 10:56).
  • Конотоп - Гадание (отправление в 9:20, прибытие в 11:29, обратно отправление в 11:55, прибытие в 14:00).
  • Конотоп - Бахмач (отправление в 7:00 и 15:50, прибытие в 7:40 и 16:30 соответственно, обратное отправление в 7:55 и 16:50, прибытие в 8:35 и 17:30 соответственно).
  • Хутор Михайловский – Конотоп (отправление в 6:15 и 13:50 – прибытие в 8:46 и 17:50 соответственно); обратно – в 10:25 и 14:20, прибытие соответственно в 12:54 и 16:49.
  • Терещенская – Конотоп (отправление в 7:14, прибытие в 8:46, будет курсировать только 12 апреля вместо маршрута Хутор Михайловский – Конотоп).
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