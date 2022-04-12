ВОЙНА В Украине ГРАФИК С 12 апреля Укрзализныця восстанавливает пригородное движение поездов на Юго-Западной железной дороге

2022-04-12 08:25

Укрзализныця восстанавливает пригородное движение поездов на Юго-Западной железной дороге. Электрички начнут ходить с 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Так, пригородные поезда будут курсировать ежедневно по направлениям: