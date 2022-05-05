Российская пропаганда распространяет фейк о том, что Шария отпустили под подписку о невыезде

На российских пропагандистских ресурсах появилась информация, что задержанного в Испании прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария отпустили под подписку о невыезде.
Как утверждается, сейчас он находится у себя дома в Каталонии, где должен дожидаться решения по поводу экстрадиции в Украину.
Напомним, ранее в СБУ сообщили, что испанские власти задержали Шария в Таррагоне, где он проживал с 2019 года. Источники в полиции подтверждают, что это произошло на основании международного ордера на арест.
В спецслужбе подозревает Шария в совершении преступлений:
– ст. 111 (Государственная измена)
– ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур - говорят в СБУ.
"Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины",- говорится в сообщении.