ВОЙНА В Украине Российская пропаганда распространяет фейк о том, что Шария отпустили под подписку о невыезде

2022-05-05 12:28

На российских пропагандистских ресурсах появилась информация, что задержанного в Испании прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария отпустили под подписку о невыезде.

Как утверждается, сейчас он находится у себя дома в Каталонии, где должен дожидаться решения по поводу экстрадиции в Украину.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что испанские власти задержали Шария в Таррагоне, где он проживал с 2019 года. Источники в полиции подтверждают, что это произошло на основании международного ордера на арест.

В спецслужбе подозревает Шария в совершении преступлений:

– ст. 111 (Государственная измена)

– ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур - говорят в СБУ.

"Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины",- говорится в сообщении.