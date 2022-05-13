ВОЙНА В Украине фото Новый мост через реку Ирпень в селе Стоянка под Киевом будет открыт 29 мая

2022-05-13 16:30

На въезде в столицу Украины в селе Стоянка 29 мая будет открыто движение по мосту через реку Ирпень, разрушенному во время активных боевых действий под Киевом. Об этом в официальном телеграм-канале написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сегодня по поручению президента Украины вместе с главой Киевской областной военной администрации Александром Павлюком и руководителем гуманитарного штаба Киевской области Алексеем Кулебой проинспектировали ход восстановительных работ разрушенного моста через р.Ирпень в Стоянке, который был взорван 25 февраля, чтобы воспрепятствовать наступлению российских оккупационных войск. По состоянию на сегодняшний день уже демонтированы два пролета разрушенного моста, обустроены монолитные фундаменты, смонтированы временные опоры и продолжаются подготовительные работы по устройству монолитной плиты. Впоследствии будет обустроен верхний слой асфальтобетонного покрытия", - написал он.

Напомним, временная переправа в этом месте была открыта еще 18 апреля. До этого люди эвакуировались по руинам моста.