ВОЙНА В Украине фото В Черниговской области сносят совдеповский монумент "Три сестры", на стыке границ Украины, Беларуси и рф

2022-05-13 17:32

В селе Сеньковка на Черниговщине приступили к процессу демонтажа совдеповского монумента "Три сестры", посвященного дружбе народов Украины, Беларуси и рф. Об этом сообщают в Черниговской ОВА.

"В областной администрации будут готовить пакет документов для снятия с учета как памятника истории местного значения монумента в Сеньковке, посвященного "дружбе народов" Украины, россии и Беларуси. Такое решение сегодня единогласно было принято на заседании Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОВА", - говорится в сообщении в четверг, 12 мая.

Монумент был установлен на стыке границ Украины, оркостана и Беларуси в 1975 году и считался памяткой истории. Сообщается, что ОВА передаст Минкульту необходимые документы о снятии сооружения с учета, а затем монумент демонтируют.

Разумеется, ни о какой дружбе с русскими фашистами и их пособниками - Беларусью сегодня, равно как и на многие десятилетия вперед, не может быть и речи.