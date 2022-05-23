ВОЙНА В Украине фото Киев впервые с начала войны против рф предлагает больше не торговаться с агрессором

2022-05-23 15:37

Жизнь миллионов людей в мире зависит от поставок украинского зерна, которое блокирует роССия. Украина предлагает не вести торги со страной-агрессором. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия. Сотни миллионов окажутся за чертой бедности из-за роста цен. The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с рф и Украиной о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Киев предлагает больше не торговаться со страной-агрессором, а договориться о передаче Украине оружия для деблокирования Черного моря.

"Торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов людей? У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", – заверил Подоляк.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский ожидает от онлайн-встречи министров обороны более 40 стран мира решения о передаче Украине американских РСЗО MLRS.

А такие новейшие РСЗО RM-70 передала Украине Чехия. В данный момент они уже на передовой, оптовыми партиями отправляют русню на концерт кобзона.