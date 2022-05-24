ВОЙНА В Украине фото Украина получит от Дании противокорабельные ракеты Гарпун и пусковые установки

2022-05-24 14:32

Украина получит от Дании противокорабельные ракеты и пусковые установки. Об этих договоренностях международной группы поддержки в Рамштайне сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает репортер Кейтлин Дорнбос в Twitter.

Отмечается, что Остин анонсировал передачу Данией противокорабельных ракет Гарпун и пусковых установок для защиты украинского побережья. В свою очередь Чехия удостоилась благодарности за помощь ударными вертолетами, танками и ракетными системами.

Это вооружение позволит отогнать флот орков от украинского побережья, а заодно и отправить вслед за русским военным кораблем на дно еще немало аналогичных суден рф.

"Несколько стран объявили о новых пожертвованиях критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, в частности, Италия, Греция, Норвегия и Польша. Всего за четыре недели после встречи контактной группы в Рамштайне динамика помощи и поставок была выдающейся. И после сегодняшнего обсуждения я рад сообщить о наших усилиях для продвижения вперед", – заявил Остин.

По его словам, все союзники Украины четко понимают подлинные намерения России. Москва попыталась бросить вызов мировому порядку и свободному миру, но Запад будет дальше противостоять ей.

Договоренности о датских ракетах и пусковых установках также подтвердил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он также отметил, что дополнительное вооружение ожидается и от ряда других стран.

AGM/RGM/UGM-84 Гарпун - американская противокорабельная крылатая ракета, одна из самых распространенных в мире. Максимальная дальность стрельбы составляет до 220 км.