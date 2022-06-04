ВОЙНА В Украине ВСУ помешали оккупантам захватить два села в Луганской области, армия путина отошла с потерями

2022-06-04 17:30

Украинские военные свели на нет попытки оккупантов захватить села Метелкино и Белогоровка в Луганской области. Рашисты отошли с потерями. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузянык во время брифинга, передает УНН со ссылкой на МОУ.

Мотузянык сообщил, что на Донецком направлении враг сосредоточился на попытках оцепления наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска.

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«На Северодонецком направлении украинские войска свели на нет попытки российских оккупантов захватить с. Метелкино и Белогоровка. Враг понес потери и отошел», - рассказал Мотузянык.

Детали

Кроме того, он сообщил о ситуации в других направлениях.

На Бахмутском направлении наши воины предотвращают попытки противника оттеснить Украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления.

При поддержке штурмовой и армейской авиации агрессор ведет огонь почти по всей линии столкновения и пытается закрепиться в с. Камышеваха.

На Авдеевском направлении Вооруженные Силы Украины отразили атаку россиян в направлении Красногоровки и оттеснили их на предыдущие позиции.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг производит огневое поражение переднего края обороны и тыловых районов, в том числе с применением армейской и штурмовой авиации. Целью таких действий является снижение боевого потенциала наших войск.

Южнобужское направление. Агрессор основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей, при этом существенно активизировал огневое поражение по всей линии переднего края. В частности, с применением РСЗО “Смерч” осуществлял ракетные удары в сторону Николаевки и в районе Очакова.

Волынское и Полесское направления. Определенные подразделения из беларуси (до семи батальонов) по-прежнему продолжают усиливать участок границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении без активных действий, но противник продолжает удерживать свои подразделения на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Таким образом российские оккупанты пытаются предотвратить переброску наших войск в другие районы ведения боевых действий.

«Кроме того, враг проводит там разведывательно-огневые мероприятия по выявлению и уничтожению средств ПВО Сил обороны Украины. Для огневого поражения объектов в районах Краснополья (Сумская область) и Михальчина Слобода (Черниговская область) противник задействовал подразделения минометной и ствольной артиллерии, а также самолеты штурмовой и истребительной авиации», - рассказал Мотузянык.