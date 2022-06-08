Испанский почтовый оператор Correos выпустил марку "Испания с Украиной".
Она выполнена в цветах украинского флага, а в центре марки нарисовано сердце. В верхнем левом углу можно увидеть надпись "Испания с Украиной", а также логотипы Correos и Укрпочты.
Об этом сообщается в официальном магазине оператора.
"Синий и желтый цвета, которые присутствуют на почтовой марке, посвященной Украине, заполнили балконы и улицы нашей страны в знак поддержки народа, страдающего от жестоких последствий войны", - говорят в испанском почтовом операторе Correos.