ВОЙНА В Украине Политтехнологу Медведчука Михаилу Погребинскому СБУ заочно объявила подозрение в госизмене

2022-06-10 13:31

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене политтехнологу Михаилу Погребинскому. Он близок к лидеру запреженного ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Согласно заключению судебной психолого-лингвистической экспертизы, высказывания и деятельность подозреваемого были направлены против суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Предварительно генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что СБУ проводили обыски у него, однако тогда Погребинского не задержали.

Как рассказали в спецслужбе, соратник Медведчука часто участвовал в пропагандистских программах на российском телевидении и, возглавляя группу «политических экспертов», систематически готовил аналитические записки относительно общественно-политической обстановки в Украине, предоставлял предложения по усилению российского влияния в украинском обществе.

Во время обысков у него оперативники изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с рф. Среди них — аналитические материалы по проведению «денацификации» и «демилитаризации» Украины.