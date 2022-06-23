ВОЙНА В Украине фото В каких условиях содержатся и какую работу выполняют российские военнопленные в Украине

2022-06-23 13:35

В таких условиях содержатся российские военнопленные в Украине. На фото — лагерь, который расположен в одной из западных областей. Содержание одного военнопленного обходится примерно в 3 тыс гривен в месяц.

«Лагерь для военнопленных охраняется. Для удерживаемых здесь лиц созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение.

Важно, что военнопленные работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу для украинского общества», — рассказал министр юстиции Малюська.

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