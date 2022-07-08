ВОЙНА В Украине Олег Скрипка рассказал невероятную историю о единственном доме в Буче, куда не проникли оккупанты

2022-07-08 14:29

Культовый украинский музыкант, лидер ВВ Олег Скрипка после освобождения Бучи от российских оккупантов поехал посмотреть на родительский дом. Об этом он сообщил в интервью программе Утро с Украиной.

По словам звезды больше всего удивил дом соседки, который единственный в городе уцелел от агрессора.

"Общался с соседями. Там единственная соседка была. У нее дом в таком переулочке. И, наверное, это единственный дом, куда не залезли фашисты. Это чудо. Это, возможно, единственный нетронутый дом в Буче остался.

Ей очень повезло. Я спрашивал: "А как так случилось?" Она говорила: "Я молилась каждый день". А так каждый дом разграблен. Там БТР-ами вышибали ворота", - поделился Скрипка.

Напомним, дача артиста также находится недалеко от Бучи – в селе Козаровичи. По словам артиста, оккупанты жили там некоторое время, а когда с позором убегали с Киевщины, прихватили разный хлам, оставив единственную по-настоящему ценную вещь – картину известного художника Анатолия Криволапа.