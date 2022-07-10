ВОЙНА В Украине Комфортная температура, но с грозами и градом: прогноз погоды на 10 июля

2022-07-10 11:00

На смену "африканской жаре", которая превратила половину страны в "Сахару", в Украину вторгнется холодный фронт. Воскресенье, 10 июля, в Украине будет с атмосферными фронтами и, соответственно, с сильными дождями.

Об этом рассказала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, этот день от Житомирщины, Киевщины, через Винницкую область до Одесской наименьшая вероятность дождей, больше солнца. Ветер северо-западный, умеренный или порывистый.

Температура воздуха распределится завтра следующим образом: прохладнее всего будет 10-го июля в западных областях, +18+23 градуса, в Карпатах +9+15 градусов, а жара еще потянется на Востоке и в Приазовье, +26+31, в Луганской области. и Запорожье до +33 градусов.

На остальной территории Украины в этот выходной день ожидается +22+28 градусов.

В столице в воскресенье местами небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью +14, +15 градусов, днем +23+25 градусов.

Диденко прогнозирует, что в ближайшее время в стране будет преобладать комфортная температура, даже на Юге и Востоке Украине "станет дышать легче".

Однако во второй половине следующей недели столбики термометров снова поползут вверх и летний зной вернется почти во все регионы страны.