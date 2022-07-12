ВОЙНА В Украине фото Трофейный комплекс Панцирь-С1 уже уничтожил первую вражескую цель

2022-07-12 13:35

Трофейный рашистский зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С1 воюет на стороне Украины и уже уничтожил первую вражескую цель. 

"Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Захваченный украинскими военными в бою росийский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс Панцирь-С1 уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО. К его автоматическим орудиям подходят 30-миллиметровые снаряды, которые есть у нас на вооружении", - сообщили в Министерстве обороны Украины.

По словам представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковника Юрия Игната, Панцирь воюет на стороне Украины и уже сбил первую вражескую цель.

Трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты от средств воздушного нападения российских захватчиков.

Известно, что цена одного ЗРПК Панцирь-С1 при экспортных поставках составляет от 13,15 до 14,67 млн долларов.

 

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