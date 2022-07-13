ВОЙНА В Украине фото Збираймо кошти на БПЛА взводу розвідки! Допоможи наблизити Перемогу

2022-07-13 21:16

Ну що, други, настав час чергової компанії по збору коштів.

Мета: зібрати 100 тис грн плюс.

Цільове призначення: квадрокрптер DJI Mavic 3 Fly More Combo.

Для кого: відділення БПЛА взводу розвідки 4-ї роти ДФ Бориспільської міської ТГ #1 в/ч А7303

Як і де будемо використовувати: спочатку для підготовки пілотів у навчально-тренувальному центрі «Хортиця», потім, - згідно з наказами командування, - на фронті.

Ключове: аеророзвідка, - це запорука успіху в сучасній війні.

Прохання до всіх, хто має можливість і вірить в перемогу України, підтримати нас хто чим може. Кожні 100-200 грн - на вагу золота.

Картка моно: 4441114448101764

PayPal: vtriukhan@gmail.com

Заступник командира роти ДФ Бориспільської міської ТГ # 1, політичний аналітик Вадим Трюхан.

Слава Україні!