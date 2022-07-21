ВОЙНА В Украине Tayanna рассказала, почему не может вернуться в Украину

2022-07-21 10:27

Поп-звезда Tayanna (Татьяна Решетняк), которая до полномасштабной войны уехала в отпуск на Бали рассказала, почему не может вернуться в Украину. Об этом она поделилась в интервью для портала MUZVAR.

По ее словам она не может возвратиться, поскольку ее сын просит этого не делать.

"Я побыла в Киеве два дня, хотела остаться там дольше, хотела побыть, тем более что мой сын как раз в Польше был у бабушки, я его туда отвезла. Но когда я посадила сына на поезд с бабушкой и увидела эти слезы, он плачет и просит: "Мама, не езжай в Киев, умоляю. Если ты умрешь - я тоже умру". Как я могу пережить эти слезы и бить себя в грудь, говорить, что я Анна Каренина и бегу сейчас в Киев, буду под бомбами там сидеть и петь. Когда у меня есть ребенок и семья. Да, мне страшно под бомбами быть, я не герой", - сказала она.

В тоже время Tayanna добавила, что когда есть возможность выехать на благотворительные концерты она едет.

Что касается злостных комментариев в сторону артистов, выехавших с Украины, певица ответила, что:

"Некоторые артисты, конечно, среди народа. И большинство из них - это артисты, у которых нет детей, у которых нет семей. Тем, кому не за что бояться и которым нечего терять, образно говоря, сейчас. Просто это те люди, которые временно в такой ситуации, и они могут себе это позволить", - отметила Решетняк.