ВОЙНА В Украине В Германии началось обучение украинских военных управлению установками Gepard

2022-07-22 20:34

На немецких полигонах началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard.

В настоящее время на учебе находятся по меньшей мере 100 военнослужащих украинской армии.

Gepard – это многоцелевая система, способная прикрывать колонны на марше, наносить удары из засад, он видит воздушную цель за 15 км.

Он может одновременно выполнять контроль обстановки и обстрелы летательного аппарата, корректируя огонь

Ранее сообщалась, что первые 15 немецких самоходных зениток "Гепард" будут в Украине в июле.

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