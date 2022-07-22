В Германии началось обучение украинских военных управлению установками Gepard

На немецких полигонах началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard.
В настоящее время на учебе находятся по меньшей мере 100 военнослужащих украинской армии.
Gepard – это многоцелевая система, способная прикрывать колонны на марше, наносить удары из засад, он видит воздушную цель за 15 км.
Он может одновременно выполнять контроль обстановки и обстрелы летательного аппарата, корректируя огонь
Ранее сообщалась, что первые 15 немецких самоходных зениток "Гепард" будут в Украине в июле.