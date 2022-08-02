В Киеве рядом с урочищем Бабий Яр появится военное кладбище, на котором будут хоронить погибших защитников Украины.
Об этом сообщает в своем Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
"Сегодня мы приняли решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. И дали разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Речь идет о символическом в нашей истории месте – рядом с урочищем Бабий Яр", - отметил он.
Ранее Кличко заявил, что путинское болото не отказалось от намерений захватить Киев, и столица Украины остается ее основной целью.