ВОЙНА В Украине фото В Киеве появится военное кладбище, на котором будут хоронить павших героев

2022-08-02 15:37

В Киеве рядом с урочищем Бабий Яр появится военное кладбище, на котором будут хоронить погибших защитников Украины.

Об этом сообщает в своем Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня мы приняли решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. И дали разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Речь идет о символическом в нашей истории месте – рядом с урочищем Бабий Яр", - отметил он.

Ранее Кличко заявил, что путинское болото не отказалось от намерений захватить Киев, и столица Украины остается ее основной целью.