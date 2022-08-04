ВОЙНА В Украине Мировой лидер по транспортным перевозкам Maersk официально прекратил работу в рф

2022-08-04 11:34

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S продолжает сворачивание операций в росии с намерением в конечном итоге покинуть страну. Об этом говорится в отчете компании по итогам II квартала 2022 года.

"Все рейсы в рф и из рф прекращены, и продолжается процесс продажи активов, в том числе миноритарной доли в размере 30,75% Global Ports Investments", – говорится в сообщении.

При этом указано, что во II квартале 2022 года выручка Maersk выросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в полтора раза – до $21,7 млрд, EBITDA выросла в два раза – до $10,3 млрд.

Напомним, еще в марте Maersk уже начал поэтапное прекращение активности. Компания не видит перспектив возобновления деятельности в оркостане.

A.P. Moeller-MaerskA/S – мировой лидер в сфере контейнерных перевозок с долей на рынке 18% и управления портами. Компании принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов. В дочерних предприятиях компании работают 79 тыс. сотрудников. Штаб-квартира находится в Копенгагене.