Мир Джамала поставила одно принципиальное условие для участия в польском проекте Танцы со звездами

2022-08-19 19:31

Украинская победительница Евровидения Джамала, которая стала участником популярного польского телешоу Taniec z Gwiazdami (Танцы со звездами), назвала главное условие, которое выдвинула организаторам для участия в проекте. Об этом она сообщила в интервью Вікнам.

В частности, звезда потребовала, чтобы в прямом эфире собирали средства для пострадавших от войны украинцев, на что создатели польского шоу согласились.

"Конечно, это было главное условие. И достичь согласия было не так просто, как может показаться, потому что этот проект международный, и согласовывать такие кардинальные изменения в условиях участия пришлось с главным офисом. За то, что все удалось, я действительно благодарна своей команде, потому что они проводили долгие длительные переговоры. И большая благодарность самому польскому каналу Polsat, который через свой фонд и раньше собирал средства для поддержки Украины, а теперь в своем эфире во время моих выступлений позволит это делать впервые за свою историю", - сказала она.

В тоже время победительница Евровидения-2016 добавила, что заинтересована как можно дольше продолжать участие в шоу.

"Тут я чувствую безумную мотивацию оставаться в проекте как можно больше, потому что я знаю, что чем дольше я продержусь, тем дольше будет продолжаться этот сбор средств в прямом эфире. Мой партнер невероятно меня поддерживает в моем замысле", - добавила Джамала.