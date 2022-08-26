ВОЙНА В Украине фото Віктор Ющенко передає для ЗСУ Бандерівський та Шевченківський мед

2022-08-26 17:32

Віктор Ющенко вирішив передати для ЗСУ стіки з медом. За його словами, перша партія із 475 кг Бандерівського та Шевченківського меду вирушить на передову вже найближчим часом.

“Перша партія меду, а це приблизно 25000 стіків буде передана нашим захисникам найближчим часом. Сьогодні у нації, яка вже є консолідованою та єдиною, я дуже хочу поради, щоб Ви запропонували свої варіанти прізвищ Великих Українців для наступної серії. Абсолютно переконаний, що Вам є кого порадити!”

Мед був зібраний на пасіках землі Великих Українців – Шевченківський в Моринцях, Бандерівський – в рідному селі Степана Андрійовича – Старому Угринові.

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фото Віктор Ющенко передає для ЗСУ Бандерівський та Шевченківський мед 2022-08-26 17:32
Украинцы смогут бесплатно летать в Канаду, – Ukraine2Canda Travel Fund 2022-08-26 16:31
видео В Херсоне оккупанты готовятся к отступлению 2022-08-26 15:37