ВОЙНА В Украине фото Энергодар из-за вражеских обстрелов остался без света и воды: оккупанты продолжают террор

2022-08-25 16:00

 

В окрестностях Энергодара был подожжен лес, в результате произошло короткое замыкание, утверждают в соцсетях.

Временно оккупированный город Энергодар в Запорожской области полностью обесточен. Об этом сообщил мэр Дмитрий Орлов в Telegram в четверг, 25 августа.

"Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы! Сегодня из-за вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды. Сейчас выясняем, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время", – написал он.

Тем временем появилась информация о том, что оккупанты в Энергодаре занимаются терроризмом, сообщает Инсайдер UA.

"Они специально подожгли лес в окрестности Энергодара. Произошло короткое замыкание. Город остался без света и воды. Некоторые СМИ пишут, что якобы Запорожская АЭС остановлена, но подтверждения этому нет", – говорится в сообщении.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинский флаг снова будет развеваться в Херсоне, Крыму, Энергодаре – Зеленский

2022-08-23 16:30

КАРТА Ядерный терроризм россии: готовится план срочной эвакуации на случай ЧП на Запорожской АЭС

2022-08-19 17:32

Зеленский ответил на петицию о разрешении на выезд мужчинам без военного опыта

2022-08-16 20:00

видео Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение 9 вражеских самолетов в Крыму

2022-08-10 19:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украину идет похолодание: синоптик назвала точную дату

2022-08-25 19:30

В Киеве могут отменить остановку транспорта во время тревоги: что известно

2022-08-25 19:00

Больше 8 тревог в час. В День независимости самолеты рф вылетали 200 раз для ударов по Украине

2022-08-25 18:30

Ракетный удар рф по Чаплино: число погибших в результате обстрела возросло до 25

2022-08-25 18:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украину идет похолодание: синоптик назвала точную дату 2022-08-25 19:30
В Киеве могут отменить остановку транспорта во время тревоги: что известно 2022-08-25 19:00
Больше 8 тревог в час. В День независимости самолеты рф вылетали 200 раз для ударов по Украине 2022-08-25 18:30
Ракетный удар рф по Чаплино: число погибших в результате обстрела возросло до 25 2022-08-25 18:00