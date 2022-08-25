ВОЙНА В Украине фото Энергодар из-за вражеских обстрелов остался без света и воды: оккупанты продолжают террор

2022-08-25 16:00

В окрестностях Энергодара был подожжен лес, в результате произошло короткое замыкание, утверждают в соцсетях.

Временно оккупированный город Энергодар в Запорожской области полностью обесточен. Об этом сообщил мэр Дмитрий Орлов в Telegram в четверг, 25 августа.

"Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы! Сегодня из-за вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды. Сейчас выясняем, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время", – написал он.

Тем временем появилась информация о том, что оккупанты в Энергодаре занимаются терроризмом, сообщает Инсайдер UA.

"Они специально подожгли лес в окрестности Энергодара. Произошло короткое замыкание. Город остался без света и воды. Некоторые СМИ пишут, что якобы Запорожская АЭС остановлена, но подтверждения этому нет", – говорится в сообщении.