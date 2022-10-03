Что известно про иранские дроны Shahed 136, которыми оккупанты заменяют заканчивающиеся ракеты

Це так званий дрон-камікадзе — бражуючий боєприпас. Він призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.
Характеристики Shahed 136:
Це дрон, який за заданими координатами летить до цілі, влучає в неї та вибухає.
Українські військові вже шукають та знаходять «слабкі місця» цієї зброї. Так, швидкість 120-180 км/г дозволяє атакувати «Шахід-136» зі стрілецької зброї. А політ на низькій висоті з двигуном, що шумить, розкриває ціль не тільки радару, а й бійцям на посту спостереження. Крім того, дрон, можливо, вдасться глушити і збивати з курсу.