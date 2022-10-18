ВОЙНА В Украине В НАБУ передані докази крадіжки Микитасем грошей на будівництво військових складів

2022-10-18 10:07
90% грошей, виділених Міністерством оборони України на будівництво військових складів, були виведені на особисті рахунки. Про це заявив генеральний директор компанії "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода в інтерв’ю «Цензор» https://m.censor.net/ua/resonance/3374056/oleg_mayiboroda_ya_peredav_pravoohorontsyam_dokumenty_z_pidpysom_tatarova_pro_otrymannya_habariv_vid
 
«Гроші – в сумі 300 млн грн Максим Микитась (екс-нардеп) вивів на власні потреби, серед іншого і на вибори до Верховної Ради. Цю справу спочатку розслідувало ДБР, де його прикривав Олег Татаров (нині - заступник голови Офісу президента. - Ред.), а наразі справу веде НАБУ. До речі, в рамках цієї справи я також давав показання та передав бухгалтерські документи, які підтверджують крадіжку 90 % бюджетних грошей. Сподіваюсь, що Микитася притягнуть до відповідальністі», - зазначив він.
 
Автори інтерв’ю нагадують, що у 2020 році, коли колишній голова "Укрбуду" Максим Микитась потрапив до СІЗО, він дав НАБУ свідчення проти Татарова. 
 
«Це викликало величезний резонанс у суспільстві, але попри це Татаров не тільки не втратив посади, а провадження, де він фігурував, було забране в НАБУ, і справа була фактично знищена через суди не без участі нинішнього заступника генпрокурора Олексія Симоненка», - відзначає автор.
 
Нагадаємо, у червні стало відомо https://delo.ua/ru/realty/nabu-rassleduet-rastratu-maksimom-mikitasem-400-mln-grn-vydelennyx-gosudarstvom-na-stroitelstvo-tryox-voennyx-skladov-399354/ , що Державне бюро розслідувань (ДБР) передало в Національне антикорупціне бюро (НАБУ) кримінальну справу проти колишнього народного депутата та екс-президента “Укрбуду” Максима Микитася щодо витрати грошей на будівництво трьох військових складів на суму понад 400 млн гривень.
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