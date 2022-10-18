ВОЙНА В Украине В НАБУ передані докази крадіжки Микитасем грошей на будівництво військових складів

2022-10-18 10:07

90% грошей, виділених Міністерством оборони України на будівництво військових складів, були виведені на особисті рахунки. Про це заявив генеральний директор компанії "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода в інтерв’ю «Цензор» https://m.censor.net/ua/ resonance/3374056/oleg_ mayiboroda_ya_peredav_ pravoohorontsyam_dokumenty_z_ pidpysom_tatarova_pro_ otrymannya_habariv_vid

«Гроші – в сумі 300 млн грн Максим Микитась (екс-нардеп) вивів на власні потреби, серед іншого і на вибори до Верховної Ради. Цю справу спочатку розслідувало ДБР, де його прикривав Олег Татаров (нині - заступник голови Офісу президента. - Ред.), а наразі справу веде НАБУ. До речі, в рамках цієї справи я також давав показання та передав бухгалтерські документи, які підтверджують крадіжку 90 % бюджетних грошей. Сподіваюсь, що Микитася притягнуть до відповідальністі», - зазначив він.

Автори інтерв’ю нагадують, що у 2020 році, коли колишній голова "Укрбуду" Максим Микитась потрапив до СІЗО, він дав НАБУ свідчення проти Татарова.

«Це викликало величезний резонанс у суспільстві, але попри це Татаров не тільки не втратив посади, а провадження, де він фігурував, було забране в НАБУ, і справа була фактично знищена через суди не без участі нинішнього заступника генпрокурора Олексія Симоненка», - відзначає автор.