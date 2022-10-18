В НАБУ передані докази крадіжки Микитасем грошей на будівництво військових складів
2022-10-18 10:07
«Гроші – в сумі 300 млн грн Максим Микитась (екс-нардеп) вивів на власні потреби, серед іншого і на вибори до Верховної Ради. Цю справу спочатку розслідувало ДБР, де його прикривав Олег Татаров (нині - заступник голови Офісу президента. - Ред.), а наразі справу веде НАБУ. До речі, в рамках цієї справи я також давав показання та передав бухгалтерські документи, які підтверджують крадіжку 90 % бюджетних грошей. Сподіваюсь, що Микитася притягнуть до відповідальністі», - зазначив він.
Автори інтерв’ю нагадують, що у 2020 році, коли колишній голова "Укрбуду" Максим Микитась потрапив до СІЗО, він дав НАБУ свідчення проти Татарова.
«Це викликало величезний резонанс у суспільстві, але попри це Татаров не тільки не втратив посади, а провадження, де він фігурував, було забране в НАБУ, і справа була фактично знищена через суди не без участі нинішнього заступника генпрокурора Олексія Симоненка», - відзначає автор.