ВОЙНА В Украине фото Для отступления из Херсона оккупанты выстроили мост из барж под Антоновским мостом

2022-10-20 11:34

Оккупанты закончили сборку нового импровизированного моста из барж под Антоновским мостом возле Херсона, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовал OSINT-энтузиаст Тим Эрхарт.

На одном из снимков видно, как баржа толкает последние детали "моста" на место.

"Это позволит руССким пополнять запасы или быстро эвакуироваться. Это также легкая цель", - написал Эрхарт.

 Около месяца назад, в конце сентября, захватчики по какой-то причине разобрали такой же баржевый мост, а 17 октября наблюдалась активность российских военных машин, ожидающих на берегу, пока другие переправляются на пароме.

"Многие грузовики уехали из Херсона", - отметил Тим Эрхарт.

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Сьогодні потрібно максимально знизити використання електроприладів - поради громадянам та бізнесу 2022-10-20 13:35
Суд отказался снимать с должности директора порта "Южный" Александра Олейника. Замминистра Васьков продолжит грабить порт. 2022-10-20 13:30