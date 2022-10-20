ВОЙНА В Украине фото Для отступления из Херсона оккупанты выстроили мост из барж под Антоновским мостом

2022-10-20 11:34

Оккупанты закончили сборку нового импровизированного моста из барж под Антоновским мостом возле Херсона, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовал OSINT-энтузиаст Тим Эрхарт.

На одном из снимков видно, как баржа толкает последние детали "моста" на место.

"Это позволит руССким пополнять запасы или быстро эвакуироваться. Это также легкая цель", - написал Эрхарт.

Около месяца назад, в конце сентября, захватчики по какой-то причине разобрали такой же баржевый мост, а 17 октября наблюдалась активность российских военных машин, ожидающих на берегу, пока другие переправляются на пароме.

"Многие грузовики уехали из Херсона", - отметил Тим Эрхарт.