ВОЙНА В Украине "Нас никто не слышит": роССийские "мобики" жалуются, что их без подготовки бросили на убой

2022-11-06 18:00

Солдаты отказываются воевать, поэтому их хотят обвинить в дезертирстве.

Российские "мобики" из города Богучар на юге Воронежской области жалуются на то, что их хотят обвинить в дезертирстве. В настоящее время призывники из 252 мотострелкового полка воинской части 91711 находятся в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал ЧТД.

Мобилизированные жалуются, что их без подготовки бросили на убой в войне в Украине. Сначала они дошли до границы поселка Милово Луганской области. Мол, там просили командиров вернуть их домой – на территорию части. Впрочем, солдатам отказали. Их вернули обратно на фронт через Валуйки. В настоящее время они находятся на территории военной комендатуры в Луганской области.

Призывники жалуются, мол, их никто не слышит. Вот почему просят помочь. "Мобики" говорят, что руководство угрожает уголовными преступлениями за дезертирство.

"Нас не хотят выпускать в сторону России. Заявки написали. Все сделали. Нас никто не слышит. Просим оказать нам правовую помощь", — говорят солдаты в видео.

Особенности русской "могилизации"

Частичная мобилизация в РФ с самого начала вызвала недовольство среди граждан. В частности, некоторые мужчины отказываются воевать, поэтому выбирают заключение — вместо участия в войне. Так, супруги трех мобилизованных заявили, что их мужья предстали перед военным судом. "Мобики" отказываются возвращаться в линию фронта.

Между тем мобилизованные учебного центра в Елане в Свердловской области страдают от вшей. Вспышка педикулеза среди призывников произошла потому, что им не хватает мест для мытья.

В Московской области 23-летний призывник скрылся воинской частью, не доехав на войну. Молодой человек заявил, что его избили. Мол, случилось это потому, что он будто бы имел напряженные отношения с командиром. Медики диагностировали у "мобика" ушибы головы, ссадины на лице и теле.

В Ульяновской области протестовали призывники из Чувашии . Мужчины так и не получили обещанных Кремлем выплат. Речь идет о 195 тысячах рублей. "Ради чего тогда нам идти воевать за это государство", — заявили они.