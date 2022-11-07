ВОЙНА В Украине ГРАФИК Составлены новые графики отключения электроснабжения по областям

2022-11-07 08:25

Диспетчерский центр НЭК Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Введено в действие графики почасовых отключений (ГПО).

Во время действия графиков почасовых отключений найти информацию об отключении конкретной области или города можно на сайте, в личном кабинете или в соцсетях соответствующего оператора системы распределения (облэнерго).

Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян. Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно, - говорится в сообщении.