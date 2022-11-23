ВОЙНА В Украине ГРАФИК Сегодня в Украине ожидаются только плановые отключения электроэнергии

2022-11-23 10:29

В среду, 23 ноября, по всей Украине ожидаются только плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"23 ноября, с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что ограничения потребления являются следствием неоднократных ракетных атак рф на сети компании, а также на электростанции.

В Укрэнерго добавили, что работают над восстановлением оборудования, поврежденного российскими ракетами и дронами, а также напомнили, что графики отключений составляют и применяют облэнерго.

subscriber subscriber

Еще по теме

Аварийные отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться минимум две недели

2022-11-18 19:31

После 24-летнего перерыва возобновилось пассажирское ж/д сообщение Киев-Кишинев

2022-11-11 20:34

Почему у украинцев свет выключают не по графику и у некоторых долго нет электроэнергии, а у кого-то совсем не выключают

2022-11-03 16:30

В Украине введут новые графики отключения электроэнергии: в "Укрэнерго" озвучили детали и инструкции

2022-10-31 21:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Прокуратура розслідує багатомільйонні зловживання голови УАФ Андрія Павелка

2022-11-23 17:40

Люксембург направил Украине военную помощь

2022-11-23 17:30

Таможня объяснила правила для ввоза генераторов в Украину 

2022-11-23 17:00

Германия думала, что Украине лучше сдаться, а Франция не верила в войну, - Джонсон

2022-11-23 16:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Прокуратура розслідує багатомільйонні зловживання голови УАФ Андрія Павелка 2022-11-23 17:40
Люксембург направил Украине военную помощь 2022-11-23 17:30
Таможня объяснила правила для ввоза генераторов в Украину  2022-11-23 17:00
Германия думала, что Украине лучше сдаться, а Франция не верила в войну, - Джонсон 2022-11-23 16:30