ВОЙНА В Украине ГРАФИК Сегодня в Украине ожидаются только плановые отключения электроэнергии

2022-11-23 10:29

В среду, 23 ноября, по всей Украине ожидаются только плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"23 ноября, с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что ограничения потребления являются следствием неоднократных ракетных атак рф на сети компании, а также на электростанции.

В Укрэнерго добавили, что работают над восстановлением оборудования, поврежденного российскими ракетами и дронами, а также напомнили, что графики отключений составляют и применяют облэнерго.