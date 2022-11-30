ВОЙНА В Украине Отключения электроэнергии в Киеве могут продлиться до весны, — мэр столицы Виталий Кличко

2022-11-30 08:24

Отключения света в столице Украины могут продлиться вплоть до весны 2023 года. Из-за низких температур люди могут использовать больше теплонагревательных приборов, что в свою очередь увеличит нагрузку на сеть.

Поэтому отказаться от отключений электричества до весны вряд ли удастся. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина".

"Мы должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны. Это связано также с низкими температурами, у многих людей стоят теплонагревающие приборы – у кого-то теплые полы, у кого-то УФ. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии. Поэтому идет большая нагрузка на энергосистему", – пояснил мэр столицы.