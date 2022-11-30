ВОЙНА В Украине фото Що покаже Національна опера України у грудні 2022 - репертуар, афіша, прем’єри

2022-11-30 15:38

Останній місяць 2022 року в Національній опері України відзначений світовими і українськими шедеврами класичного мистецтва, прем’єрами і започаткуванням нової традиції.

Якщо комусь вдома сумно і холодно - приходьте в Національну оперу України!

У нас для глядачів є все - і прекрасні опери та балети, і комфортно, і навіть буфет працює, і в разі вимкнення світла, є резервне живлення.

І хоча вистави будуть лише «денні» та лише в п’ятницю (початок о 17:00), суботу (о 15:00) та неділю (о 15:00), а кількість глядачів в залі дуже обмежена (лише 450 осіб), своєю передноворічною афішею

Національна опера України гарантує святковий настрій попри все!



Найближчі заплановані вистави:

2 грудня (п’ятниця) о 17:00 - балет М.Скорульського «Лісова пісня».

Композитора полонив сюжет прекрасної поетичної драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» — одного з найвидатніших творів української літератури, що захоплює своїм гуманізмом, високим етичним пафосом, пройнятий палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного. Гнівно і пристрасно прозвучало в «Лісовій пісні» засудження дріб'язковості, користолюбства, егоїзму — всього, що вбиває у людині творче горіння, відчуття радості. Обивательському розумінню ситого животіння Леся Українка протиставила високу мрію про щастя, справжню велич людської душі. В музичній тканині «Лісової пісні» значне місце посідають народнопісенні мотиви. Працюючи над балетом, Михайло Скорульський створив захоплюючий гімн не лише людині з її вічним прагненням до прекрасного, а й природі, життю.

Цього разу в головних партіях глядачі побачать: Ольгу Киф’як-фон-Крамер (Мавка), Олександра Скулкіна (Лукаш), Віталія Нетруненко (Перелісник), Ірину Романовську (Килина), Микиту Кайгородова (Куць), Сергія Кривоконя (Той, що греблю рве) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

3 грудня (субота) о 15:00 - перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» М.Лисенка (сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання на 1 дію). Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.

Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Композитора привабив сюжет «Наталки Полтавки» Івана Котляревського щирим розкриттям життя простого народу, реалістичним відображенням народного побуту. Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

Головні партії виконують: Ольга Матушенко (Наталка), Наталя Кисла (Горпина Терпелиха, мати Наталки), Руслан Танський (Возний Тетерваковський, жених Наталчин), Володимир Тишков (Виборний Макогоненко), Сергій Скочеляс (Петро, коханий Наталчин), Петро Приймак (Микола, далекий родич Терпилишин). Диригент – Богдан Пліш.

4 грудня (неділя) о 15:00 – четвертий прем’єрний показ опери «Травіата» Дж.Верді у постановці Анатолія Солов’яненка. Прем’єра відбулася 29 жовтня 2022 року. Опера «Травіата» Джузеппе Верді у постановці Анатолія Солов'яненка – це сучасне бачення класичного твору. Яскрава та нестандартна постановка – нове слово у сучасному українському мистецтві. Поза всяким сумнівом - Україна у авангарді не лише на політичній арені, а й у мистецтві. Сучасні сукні, міні-спідниці, модні ф'южн інтер'єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері… Головний меседж, який транслює ця постановка залу - мистецтво поза часом. Не зважаючи на епохи та інтер'єри, людські взаємини, міжособистісні конфлікти, проблеми та почуття залишаються незмінними... І, можливо, глядач побачивши особисту ситуацію у сучасному трактуванні на оперній сцені, швидше усвідомить цінність стосунків. «Ми прагнемо до живого театру. Так само як і герої, глядачі повинні усвідомити у кінці вистави, що багато б віддали за те, щоб відмотати плівку життя та опинитися у першій дії.» - сказав Анатолій Солов'яненко.

Постановний склад: Анатолій Солов’яненко (режисер-постановник), Микола Дядюра (диригент-постановник), Вікторія Савенко (хормейстер-постановник), Андрій Злобін (художник-постановник), Ганна Іпатьєва (художник костюмів), Віктор Іщук (постановник танців).

Дійові особи та виконавці: Віолетта Валері (Ольга Фомічова), Альфред Жермон (Дмитро Іванченко), Жорж Жермон, його батько (Геннадій Ващенко), Лікар Гренвіль (Богдан Тарас), Барон Дюфоль (Олександр Бойко), Маркіз д’Обіньї (В’ячеслав Базир), Гастон, віконт де Леторьєр (Сергій Пащук), Флора Бервуа (Ірина Петрова), Аніна (Тетяна Хараузова), Жозеф, слуга Віолетти (Руслан Танський). Диригент - Віктор Олійник.

9 грудня (п’ятниця) о 17:00 - вечір одноактних балетів «Шопеніана» та «Пахіта» Л.Мінкуса за участі провідних солістів балетної трупи театру. Диригент – Герман Макаренко.

10 грудня (субота) о 15:00 - опера Ж.Бізе «Кармен».

На сьогоднішній день «Кармен» є однією з найбільш популярних опер у світі. Її виконують практично на всіх оперних сценах світу. В титульній партії – одна з кращих Кармен Європи Анжеліна Швачка. Також в головних ролях: Дмитро Кузьмін (Хозе), Лілія Гревцова (Мікаела, наречена Хозе), Геннадій Ващенко (Ескаміьо, тореадор), Ольга Фомічова (Фраскіта, циганка), Сергій Магера (Цуніга, капітан) та ін. Диригент - Віктор Олійник.

11 грудня (неділя) о 15:00 – балет «Дон Кіхот» Л.Мінкуса. Головні партії в балеті, який без перебільшення, називають святом танцю, виконують Ольга Голиця та Микита Сухоруков.

16 грудня (п’ятниця) о 17:00 – опера Дж.Верді «Набукко».

Із двадцяти шести опер, створених Дж. Верді (1813 – 1901), «Набукко» класифікується як одна з ранніх і, водночас, одна найкращих в його творчій спадщині. Опера «Набукко» була написана Верді як гімн національно-визвольного руху. Особливе місце в «Набукко» посідає хор, що супроводжує практично всі основні сцени. Недарма цю оперу називають «хоровою драмою». Знаменитий хор «Va рensiero» з третього акту тривалий час був гімном італійських революціонерів. Мабуть саме за рахунок цього опера як ніколи співзвучна нашому сьогоденню.

Постановний склад: Анатолій Соловяненко (режисер-постановник), Микола Дядюра (диригент-постановник), Марія Левитська (художник-постановник), Богдан Пліш (хормейстер-постановник).

17 грудня (субота) о 15:00 - вечір одноактних балетів «Шопеніана» та «Жізель» А.Адана (2-га дія) за участі провідних солістів балетної трупи театру.

18 грудня (неділя) о 15:00 – концерт до Дня Св.Миколая

23 грудня (п’ятниця) о 17:00 – балет «Снігова Королева» ПОНОВЛЕННЯ!

Балет «Снігова Королева» поставлено за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена, але музична складова дещо несподівана. Основа вистави – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів.

Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник – Олексій Баклан, художник-постановник – Станіслав Петровський, художник костюмів – Наталія Кучеря) відбулася в 2016 році і одразу привернула увагу поціновувачів балету. «Ми створили оригінальну хореографію, котра спирається на класичні традиції, – розповідала свого часу балетмейстер-постановник Аніко Рехвіашвілі. – Такі умови диктувала музика. Я б назвала хореографічний малюнок дуже винахідливим, сучасним, з цікавими режисерськими ходами, що більш орієнтовані на дорослого, підготовленого глядача…

Цей балет вже мали можливість оцінити й за кордоном – в Афінах, в концерт-холлі «Мегарон» 15 запланованих вистав пройшли з аншлагом, навіть довелося робити дві додаткові. Місцева преса дала високу оцінку нашим виконавцям, навіть назвала виставу «світовою прем’єрою».

В світлі останніх подій творча група театру, до якої долучились Микола Дядюра, Сергій Голубничий та Віктор Іщук, зробила переосмислення музичної складової балету – були вилучені фрагменти творів російських авторів та замінені на роботи інших композиторів. Відповідно зміни, хоч і не значні, відбулися і в хореографії.

24 грудня (субота) о 15:00 – традиційний Новорічно-різдвяний концерт.

25 грудня (неділя) о 15:00 - комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник» в осучасненій версії Анатолія Солов’яненка. Постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.

І завершується рік початком нової традиції – загадувати бажання тепер будемо під час балету «Снігова королева»

30 грудня (п’ятниця) о 12:00 та 17:00

31 грудня (субота) о 12:00 та 17:00

А бажання у нас у всіх одне – і воно неодмінно збудеться!

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардеробу, розташованого поверхом нижче під фойє партеру.

Квитки на вистави (450 місць)надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн. Ціна квитків: від 100 до 500 грн.