ВОЙНА В Украине фото Интернет-аукцион Бэнкси для Украины подвергся хакерским атакам из рф

2023-01-13 21:36

Интернет-аукцион гравюр Бэнкси для Украины стал объектом кибератак из оркостана. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на благотворительную организацию Legacy of War Foundation, оказывающую поддержку пострадавшим от конфликта гражданским лицам.

"Художник Бэнкси проводил распродажу 50 своих работ в помощь Украине. В это время он подвергся хакерским атакам из рф. Примерно у 3500 из них были российские IP-адреса", - заявили в организации.

Для получения принтов с мышью, царапающейся по стенке коробки с надписью "хрупкое" стоимостью 5000 фунтов стерлингов за штуку, поклонники должны были зарегистрироваться в интернете. Однако, по данным Legacy of War Foundation, возникла проблема с незаконными регистрациями.

"Сейчас мы отбираем зарегистрированные заявки и в скором времени уведомим покупателей. Сайт получил более миллиона заявок (и 3500 вражеских атак с российских IP-адресов), поэтому в этот раз будем благодарны за ваше терпение", - говорится в публикации.

В благотворительной организации рассказали, что каждый предоставленный на продажу отпечаток подписан, пронумерован и уникален, поскольку Бенкси лично нанес "мышиные царапины" на каждый экземпляр с помощью заточенного резака для пиццы.

Вырученные от продажи средства будут направлены на приобретение новых машин скорой помощи и вспомогательных транспортных средств, которые будут использоваться для спасения людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и гражданских.

Legacy of War Foundation - международная благотворительная организация, которая поддерживает граждан, пострадавших во время конфликтов. Головной офис организации находится в Великобритании.

Напомним, во время своего визита в Украину, Бэнкси создал семь работ. Две из них он создал в Киеве. В Бородянке Бэнкси нарисовал мальчика, который ругает матом путлера, а также уже всем известную гимнастку, которая опирается на разрушенные конструкции зданий. Также его работы появились в Гостомеле, Ирпене, Горенке.