ВОЙНА В Украине Усиление мобилизации в Украине: эксперты рассказали о том, кого и когда призовут

2023-01-14 17:00

Аналитики не исключают, что новые силы понадобятся в случае наступления с обеих сторон..

На фоне новостей о продолжающейся мобилизации в России и Украине военные эксперты рассказали для ТСН.ua о том, когда следует ожидать усиления таких мер в нашей стране.

"Ужесточение мобилизационных мероприятий в нашей стране может произойти в случае подготовки к отражению вероятного наступления российских войск, — говорит военный эксперт Олег Жданов. — Во-вторых: в случае предоставления нам необходимой техники и вооружения. Дело в том, что сейчас мы не можем развернуть масштабную мобилизацию из-за нехватки техники. Наберем мы людей и что мы с ними будем делать? У нас не хватает техники. Помимо этого, сегодня система работает как конвейер: мы несем потери, потому что идет война. Для пополнения мы постоянно понемногу добираем людей. Но ажиотажа нет. Сегодня центры комплектования набирают людей, руководствуясь профессиональной принадлежностью согласно заявок Генштаба. Последний определяет, сколько нужно механиков, сколько водителей или наводчиков. Если такие люди есть, то их вызывают. Если таких нет, то идет набор пригодных для службы. Последние направляются на обучение и овладевают военными специальностями".

По словам военного эксперта, выдача повесток в общественных местах будет продолжаться и дальше.

"Есть разъяснение Генштаба, что закон позволяет вручать повестку в любом месте, – говорит Олег Жданов. – Кроме того, в Украине не успели до начала полномасштабного вторжения создать единый реестр военнообязанных. Повестка вручается не для того, чтобы сразу отправить на фронт. Она вручается для того, чтобы человек пришел в военкомат и уточнил свои данные. Сейчас Верховная Рада хочет решить этот вопрос на законодательном уровне: чтобы каждый гражданин был обязан сам приходить в военкомат и уточнять свои данные".

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не исключает, что усиление мобилизации в Украине будет зависеть от таких же мер с вражеской стороны.

"Усиление мобилизации в Украине может произойти при нехватке имеющегося ресурса для остановки российской агрессии, — говорит Коваленко. — В то же время ресурса россиян сейчас не хватает для ведения масштабных наступательных действий. Им нужно накопить ресурс количеством 100 тыс.-200 тыс. Например, для компенсации потерь им нужно в месяц 50 тыс. личного состава. Из этого мы можем сделать вывод, что для наступления, кроме этих 50 тыс., россиянам нужны еще около 100 тыс. для ударной группы".

Мобилизация в Украине: что известно

Недавно министр обороны Алексей Резников рассказал, что мобилизация в Украине продолжается "в спокойном режиме".

"У нас объявлена мобилизация в феврале с начала этого вторжения, и она не завершена... Как говорит главнокомандующий Валерий Залужный, у нас нет такой большой потребности в людях, как у россиян. У нас есть потребность в оружии, технике, оснащении и т.д. Потери, к сожалению, тоже есть. Поэтому теми, кого мы подбираем, мы восполняем потери наших боевых бригад", — рассказал он.

Министр также отметил, что в армию берут "особых специалистов для тех или иных задач".