ВОЙНА В Украине Офис президента Украины уволил Алексея Арестовича с должности советника из-за "принципиальной ошибки"

2023-01-17 15:37

Офис президента удовлетворил просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии УП во вторник, 17 января.

По словам Никифорова, руководитель Аппарата Офиса президента Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Алексея Арестовича.

Ранее во вторник Арестович заявил, что написал заявление об увольнении из ОП после "принципиальной ошибки". Вскоре после ракетного удара российских агрессоров по дому в Днепре, в результате которого погибли 44 человека, он заявил, что ракету Х-22 сбили украинские силы ПВО, в результате чего она упала на этот жилой дом.

Позже в ВСУ заявили, что не имеют возможности сбивать ракеты Х-22, а все подобные заявления об этом – ошибочны.