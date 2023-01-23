ВОЙНА В Украине фото Украинский флот скоро пополнят британские тральщики «Чернигов» и «Черкассы»

2023-01-23 13:32

Кораблі M311 та M310 зафіксували в районі шотландського узбережжя. Вони схожі з тральщиками «Черкаси» M311 та «Чернігів» M310, які в 2014 році чинили опір росіянам на базі Військово-Морських Сил в Донузлаві.

Ці тральщики побудували та відремонтували в Великобританії та незабаром передадуть в Україну. Вони названі назначені для нас британські тральщики на честь захоплених українських кораблів.

Цифри бортових номерів кораблів збігаються  з кораблями, які в 2014 році чинли опір російським загарбникам. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Зазначається, що клас цих кораблів «Sandown» і вони побудовані у Великій Британії. Тральщики відремонтовані й були названі на честь захоплених українських кораблів.

 

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