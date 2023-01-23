Кораблі M311 та M310 зафіксували в районі шотландського узбережжя. Вони схожі з тральщиками «Черкаси» M311 та «Чернігів» M310, які в 2014 році чинили опір росіянам на базі Військово-Морських Сил в Донузлаві.
Ці тральщики побудували та відремонтували в Великобританії та незабаром передадуть в Україну. Вони названі назначені для нас британські тральщики на честь захоплених українських кораблів.
Цифри бортових номерів кораблів збігаються з кораблями, які в 2014 році чинли опір російським загарбникам. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.
Зазначається, що клас цих кораблів «Sandown» і вони побудовані у Великій Британії. Тральщики відремонтовані й були названі на честь захоплених українських кораблів.