ВОЙНА В Украине Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска туда спортсменов из стран-агрессоров

2023-01-27 08:26

Украина выступает категорически против допуска на соревнования российских и белорусских атлетов. И в случае разрешения атлетам из стран-агрессоров участвовать в Олимпийских играх в Париже, отечественные спортсмены могут бойкотировать турнир. Об этом сообщил президент НОК Вадим Гутцайт.

"В рамках консультаций, организованных МОК, к сожалению, вопрос допуска россиян и белорусов поднимался большинством МОКов. Украина и некоторые государства-партнеры, бравшие слово, выступили против этого до завершения агрессии россии. Для всего украинского спортивного сообщества – это принципиальный вопрос! В этом нас поддерживает и Президент нашего государства, и все общество.

Часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК. Недопустима такая ситуация и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях!

В настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", – написал Гутцайт в Facebook.