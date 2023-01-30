ВОЙНА В Украине фото Що покаже Національна опера України у лютому 2023 - репертуар, афіша, замовлення квитків

2023-01-30 14:31

В лютому 2023 року в Національній опері України кількість антистресових заходів збільшиться – театр тепер буде давати вже 4 вистави на тиждень!

І, не зважаючи на те, що вистави все ще будуть лише «денні» (в четвер та п’ятницю в 17:00, а в суботу та неділю о 15:00), а кількість глядачів в залі дуже обмежена (лише 450 осіб), на прихильників оперного і балетного мистецтва очікують яскраві події. Це і зустріч із зіркою світової оперної сцени Людмилою Монастирською в титульній партії в опері «Флорія Тоска». Це і вистави, які з аншлагами пройшли на кращих майданчиках Франції та Японії під час офіційних гастролей трупи театру в цих країнах – балет «Жізель» та опера «Кармен». Це і шедеври української оперної та балетної класики – опери «Наталка Полтавка», «Запорожець за Дунаєм» та балет «Лісова пісня». Це і постановки сучасного бачення – опери «Севільський цирульник», «Травіата» та балети «Широко заплющені очі», «Доктор Фауст». А також концерти-присвяти - «Реквієм» Моцарта до Дня Героїв Небесної Сотні та «Україна вільна і незламна» до річниці широкомасштабного вторгнення країни-агресора на нашу землю.

Розпочинається завершальний місяці зими балетом «Весілля Фігаро» В.А.Моцарта (2 лютого, четвер, о 17:00). В головних партіях – Микита Сухоруков (Фігаро), Ілона Кравченко (Сюзанна), Райса Бетанкоурт (Графиня)та ін. Балетмейсетер-постановник - Віктор Яременко. Власне, 40-річчю творчої діяльності його та Тетяни Белецької і присвячена цього разу вистава.

Для тих, хто не встиг загадати бажання під час новорічно-різдвяних свят, є шанс - на 4 лютого (о 15:00) запланований балет «Снігова королева» у виконанні Анастасії Шевченко (Снігова королева), Тетяни Льозової (Герда), Ярослава Ткачука (Кай) та ін.

5 лютого (неділя) о 15:00 – опера «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні. В титульній партії - зірка світової оперної сцени Людмила Монастирська. Також у головних ролях: Олександр Мельничук (Барон Скарпіа, начальник поліції), Дмитро Кузьмін (Маріо Каварадоссі, художник), Дмитро Агеєв (Ризничий, Тюремник), Анжеліна Швачка (Пастушок) та ін.

Опера Жоржа Бізе «Кармен» запланована на 12 лютого (неділя) о 15:00.

В головних партіях: Ірина Петрова (Кармен, циганка), Дмитро Кузьмін (Хозе, сержант), Геннадій Ващенко (Ескамільо, тореадор), Сергій Магера (Цуніга, капітан), Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Мікаела, наречена Хозе), Вікторія Ченська (Мерседес, циганка) та ін.

Саме ця постановка з величезним успіхом йшла під час гастрольного туру Національної опери України Японією. Гастролі тривали з 13 грудня по 15 січня і проходили найбільшими містами Японії. Було представлено 27 заходів, які пройшли з тріумфальним успіхом та вкотре засвідчили найвищий виконавський рівень колективу головного музичного театру нашої держави. Серед них - опера «Кармен», балет «Дон Кіхот», два гала-концерти та 5 виконань 9 симфонії Бетховена. «Зали були заповнені вщент до 3000 глядачів. Це було дуже тепло, зворушливо і символічно. Багато людей приходило з українськими прапорами, зали і будівлі були прикрашені ними… - розповів головний режисер театру Анатолій Солов'яненко. - Звучали в Японії і твори Миколи Лисенка, зокрема увертюра до опери «Тарас Бульба». Ми в Японії, користуючись можливістю, популяризували українську класичну музику…»

«І взагалі. – додав Солов’яненко - 2023 рік для Національної опери України, у першу чергу, це рік української музики. Так на 24 лютого заплановано реалізацію Мистецького проекту «Україна вільна і незламна!», у рамках якого, поєднуючи класику і сучасність української музики, історію і сьогодення української незламності, буде, в один вечір, виконано «Січ» із «Тараса Бульби» Миколи Лисенка та «Осяяні чорним сонцем» чудового сучасного українського композитора Євгена Петриченка. 27 березня - у Міжнародний день театру - на сцені театру буде поновлено оперу Георгія Майбороди «Ярослав Мудрий». Паралельно, триватиме постановочна робота над новою дитячою оперою «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка».

23 лютого (четвер) о 17:00 - балет М.Скорульського «Лісова пісня».

Лірико-драматична історія кохання за мотивами твору Лесі Українки - перлина українського балету. Композитора полонив сюжет прекрасної поетичної драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» — одного з найвидатніших творів української літератури, що захоплює своїм гуманізмом, високим етичним пафосом, пройнятий палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного.

В головних ролях найромантичніша балетна пара - Тетяна Льозова (Мавка) та Ярослав Ткачук (Лукаш).

26 лютого (неділя) о 15:00 – витончено-романтичний балет «Жизель» А.Адана, з яким балетна трупа Національної опери України цієї зими підкорила паризьку публіку.

«Балетна вистава «Жізель» у виконанні майстрів сцени Національної опери України вважають головною культурною подією сезону в Парижі», «17 вистав Жізель, 17 аншлагів в прекрасному театрі Théâtre des Champs-Élysées», «Sold out (всі квитки продані) – так виглядали афіші української «Жізелі» на всі 17 вистав», «Завершуються тріумфальні гастролі Національної опери України у Парижі. Більше двох тижнів наша «Жізель» у супроводі паризького оркестру Promethee збирала аншлаги та овації у Théâtre des Champs-Élysées» - йдеться в пресі про гастролі нашої балетної трупи у Франції.

Цього разу в головних партіях учасники цих тріумфальних гастролей Наталія Мацак (Жізель) та Сергій Кривоконь (Альберт).

Також після довгої перерви повертаються на сцену театру улюблені балети:

9 лютого (четвер) о 17:00 – «Грек Зорба» М.Теодоракіс у виконанні Ярослава Тачука (Зорба), Ольги Киф’як-фон-Крамер (Марина), Яна Вані (Маноліос) та ін.

16 лютого (четвер) о 17:00 – «Трикутний капелюх» (El sombrero de tres picos) Мануеля де Фальї у виконанні Христини Шишпор (Дружина Мельника), Олександра Скулкіна (Мельник) та ін.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардеробу, розташованого поверхом нижче під фойє партеру.

Квитки на вистави (450 місць)надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.

В репертуарі можливі зміни – слідкуйте за афішею найближчі заплановані вистави

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