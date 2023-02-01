ВОЙНА В Украине Що робити, якщо вручили повістку за наявності бронювання від призову

2023-02-01 15:38

Що робити громадянину у випадку, коли йому вручили повістку за наявності бронювання від призову?

Відповідь надав начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Військовозобов'язаний, який має броню від призову і мобілізації, має носити всі документи із собою.

"Якщо документів не було і повістку вручили, то з усіма цими документами потрібно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і цей порядок денний буде анульований", - заявив Горбач.

Також він нагадав, що в рамках мобілізації в Україні армії необхідно призивати людей для того, аби фахово опановувати західну техніку, яку надають партнери, а також, щоб поповнювати втрати у російсько-українській війні.